2019-04-05T15:58:59+03:00
Общество

Роструд назвал самые востребованные в России профессии

В базе вакансий Роструда насчитывается около 1 млн вакансий для работников в сферах строительства, недвижимости, производства и здравоохранения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рабочие профессии стали одними из самых востребованных в РоссииРабочие профессии стали одними из самых востребованных в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов рассказал, что специалисты рабочих профессий являются наиболее востребованные в России. В базе вакансий Роструда на данный момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий для работников в сферах строительства, недвижимости, производства и здравоохранения.

«По данным на март, наиболее востребованы кадры в сфере производства, строительства и недвижимости, здравоохранения. В перечисленных отраслях насчитывается около миллиона открытых вакансий. Из них более 425 тыс. в сфере производства», - рассказал Вуколов в интервью ТАСС.

По его словам, в сфере производства на данный момент больше вакансий для слесарей (более 40 тыс. открытых позиций). Также много рабочих мест для монтажников (39 тыс.), для бетонщиков (более 19 тыс.), сварщиков (9,1 тыс.) и токарей (7,9 тыс.). Вуколов рассказал и про зарплату. Так работодатели готовы 200 тыс. рублей работникам горных предприятий.

В октябре прошлого года о дефиците слесарей или электриков kp.ru рассказали аналитики портала HeadHunter. Согласно их данным, вскоре представитель рабочий профессии будет зарабатывать больше, чем среднестатистический клерк в офисе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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