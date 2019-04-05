На Украине обещают отменить поезда в Москву из Киева и Львова
На Украине планируют в ближайшие несколько лет отменить поезда из Киева и Львова в Москву. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян.
"Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас был первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении”, - заявил он.
По словам Омеляна, все больше украинцев понимают, что в ЕС можно зарабатывать гораздо больше. При этом ежегодно в республике объем железнодорожных перевозок снижается на 15-20%, передает УНН.
Однако из данных государственной администрации железнодорожного транспорта Украины следует, что самым прибыльным направлением украинских железных дорог по итогам 2018 года стал поезд "Киев - Москва", который принес в казну около 4,4 миллиона долларов прибыли.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»