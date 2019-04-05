На Украине обещают отменить поезда в Москву из Киева и Львова

СЕГОДНЯ 23:17 2019-04-05T23:17:29+03:00

На Украине хотят отменить поезда из Львова и Киева в Москву Фото: Анатолий ЯКИМОВ

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На Украине планируют в ближайшие несколько лет отменить поезда из Киева и Львова в Москву. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян.

"Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас был первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении”, - заявил он.

По словам Омеляна, все больше украинцев понимают, что в ЕС можно зарабатывать гораздо больше. При этом ежегодно в республике объем железнодорожных перевозок снижается на 15-20%, передает УНН.

Однако из данных государственной администрации железнодорожного транспорта Украины следует, что самым прибыльным направлением украинских железных дорог по итогам 2018 года стал поезд "Киев - Москва", который принес в казну около 4,4 миллиона долларов прибыли.

ИСТОЧНИК KP.RU