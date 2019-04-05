2019-04-05T23:17:29+03:00
Политика

На Украине обещают отменить поезда в Москву из Киева и Львова

Омелян заявил, что пассажиропоток из страны увеличился в сторону Евросоюза
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
На Украине хотят отменить поезда из Львова и Киева в МосквуНа Украине хотят отменить поезда из Львова и Киева в МосквуФото: Анатолий ЯКИМОВ
Изменить размер текста:

На Украине планируют в ближайшие несколько лет отменить поезда из Киева и Львова в Москву. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян.

"Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас был первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении”, - заявил он.

По словам Омеляна, все больше украинцев понимают, что в ЕС можно зарабатывать гораздо больше. При этом ежегодно в республике объем железнодорожных перевозок снижается на 15-20%, передает УНН.

Однако из данных государственной администрации железнодорожного транспорта Украины следует, что самым прибыльным направлением украинских железных дорог по итогам 2018 года стал поезд "Киев - Москва", который принес в казну около 4,4 миллиона долларов прибыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве
Кинологическая федерация предложила свой вариант определения термина «потенциально опасная собака»
Умер экс-глава ФСБ Николай Ковалев
Помпео заявил об «успехах» США в попытках отговорить Турцию от покупки С-400
Климкин рассказал, почему Украина проиграл спор с Россией в ВТО
Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи
В Москве распустились первые цветы
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
Глава МИД Эквадора назвал слухи о выдворении Ассанжа «оскорбительными»
В Кремле рассказали о визите Ким Чен Ына в Россию
Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США
Неизвестный напал с ножом на пристава в Тверском суде Москвы
СК России проверит жалобы астрономов, которые против строительства "Планетограда"
Тимошенко не будет вести дебаты Зеленского и Порошенко
Эксперт: НАТО использует Украину в качестве морского военно-политического прикрытия
Арестован находившийся в розыске шестой фигурант «Дела Абызова»
Глава Петербурга выберет трех советников из молодежи
В России планируется создать экологические парки
Генсек ООН собирается встретиться с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Бенгази
Эрдоган объяснил покупку российских С-400 вместо американских Patriot
В крови Зеленского и Порошенко не обнаружены следы наркотиков и алкоголя
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Путин и Эрдоган 8 апреля обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400
Орешкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО
Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей
Суд временно закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Геннадий Онищенко увидел в антипрививочной истерии след иностранных спецслужб