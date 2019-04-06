В Мадриде 35 человек пострадали в ДТП с участием 50 автомобилей

СЕГОДНЯ 01:19 2019-04-06T01:54:56+03:00

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Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 50 автомобилей произошло в Испании, неподалеку от Мадрида. Об этом сообщила службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

Крупное ДТП в Испании с участием 50 машин.Авария произошла в 90 км от Мадрида

Причиной столкновения машин стал неожиданный апрельский снегопад, накрывший город и его окрестности. В результате аварии ранения и травмы получили 35 человек, состояние одного из них крайне тяжелое.

Автомобили, получившие повреждения в ДТП, растянулись на 2 километра по дороге, в районе населенного пункта Сомосьерра. Трасса была перекрыта в течение нескольких часов, пока экстренные службы устраняли последствия.

Напомним, как писал сайт "КП", в подмосковном Домодедово 4 апреля произошло сразу две крупные аварии. На 175-м километре трассы А-107 («Малое московское кольцо») столкнулись пять машин: три легковушки и два грузовика. Травмы получили три человека. А до этого, рано утром, там же микроавтобус Mercedes врезался в фуру. Тогда шесть человек погибли, и еще двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU