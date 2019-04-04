Появилось видео с места ДТП в Домодедово

СЕГОДНЯ 08:24 2019-04-04T08:24:38+03:00

На кадрах видео с места ДТП в Домодедово видно, что столкнувшийся с фурой микроавтобус получил серьезные повреждения [видео]

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В Сети появились первые видео с места ДТП в Домодедово, жертвами которого стали шесть человек.

Сайт kp.ru писал о том, что страшная авария произошла в районе 5:15 по мск в четверг, 4 апреля, на одном из участков трассы М4 Дон в Подмосковье. Микроавтобус на полной скорости врезался в следовавшую тем же направлением фуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701131" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП в Домодедово.

"Водитель автомобиля "Мерседес", который двигался из г. Тулы в Москву, допустил столкновение с остановившейся в этой же полосе из затруднения в движении грузовой автомашиной "Скания", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

gydichihyahya В ДТП в Домодедово погибли шесть человек

Согласно ее данным, от удара микроавтобус загорелся и был потушен проезжавшими мимо водителями и прибывшими на место сотрудниками ДПС. Все погибшие - четыре мужчины и две женщины - в момент инцидента находились в салоне "Мерседеса". Также известно о двух пострадавших, среди которых 8-летняя девочка. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в одну из больниц Домодедово, Водитель фуры не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701128" frameborder="0"></iframe> В ДТП в Домодедово погибли шесть человек.

Предполагается, что водитель микроавтобуса мог просто уснуть за рулем, тем самым спровоцировав аварию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU