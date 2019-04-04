Второе за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном Домодедово
В четверг вечером, 4 апреля, в районе подмосковного города Домодедово случилось еще одно серьезное ДТП. Там столкнулись пять машин: три легковушки и два грузовика. Как уточнил источник в экстренных службах региона, авария произошла на 175-м километре трассы А-107 («Малое московское кольцо»).
При этом без пострадавших не обошлось. По данным областного главка МВД РФ, в результате инцидента травмы получили три человека.
В настоящее же время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они пытаются установить все обстоятельства и причины ЧП, передает ТАСС. Также стоит отметить, что в районе ДТП сильно затруднено движение.
Кстати, это уже вторая за сутки серьезная авария в районе Домодедово. Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг рано утром там же микроавтобус Mercedes врезался в фуру. Тогда шесть человек погибли, и еще двое пострадали.
В ДТП в Домодедово погибли шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU