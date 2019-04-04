2019-04-04T21:33:04+03:00
Происшествия

Второе за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном Домодедово

В районе города столкнулись пять машин [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Второе за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном ДомодедовоВторое за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном ДомодедовоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг вечером, 4 апреля, в районе подмосковного города Домодедово случилось еще одно серьезное ДТП. Там столкнулись пять машин: три легковушки и два грузовика. Как уточнил источник в экстренных службах региона, авария произошла на 175-м километре трассы А-107 («Малое московское кольцо»).

При этом без пострадавших не обошлось. По данным областного главка МВД РФ, в результате инцидента травмы получили три человека.

В настоящее же время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они пытаются установить все обстоятельства и причины ЧП, передает ТАСС. Также стоит отметить, что в районе ДТП сильно затруднено движение.

Кстати, это уже вторая за сутки серьезная авария в районе Домодедово. Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг рано утром там же микроавтобус Mercedes врезался в фуру. Тогда шесть человек погибли, и еще двое пострадали.

В ДТП в Домодедово погибли шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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