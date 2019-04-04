2019-04-04T07:26:32+03:00
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли шесть человек

Также сообщается о двух пострадавших, среди которых ребенок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте инцидента работают оперативные службы. Фото: скрин с видео instagram.com/gydichihyahya/На месте инцидента работают оперативные службы. Фото: скрин с видео instagram.com/gydichihyahya/
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Серьезная авария произошла утром в четверг, 4 апреля на подмосковном участке трассы "Дон". В результате столкновения микроавтобуса и фуры погибли шесть человек, еще двое получили травмы. Такую информацию предоставили в Главном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям по Московской области.

"На 65-м км трассы М-4 "Дон" в Домодедове столкнулись фура и микроавтобус. Погибли шесть человек, еще двое получили травмы", - сказал представитель ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства, среди пострадавших есть ребенок.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб, в том числе спасатели. Другие обстоятельства аварии пока неизвестны. Причины случившегося выясняются.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад еще одна авария с участием многотонной машины произошла в районе Рижской эстакады Москвы. Груженный землей грузовик врезался в легковой автомобиль, после чего опрокинулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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