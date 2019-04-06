2019-04-06T06:22:17+03:00
Звезды

"Симпсонов" могут закрыть

После 30 лет выхода мультсериала на экраны компания Disney может счесть его неподходящим для семейного просмотра
Юлия ДИВЕЕВА
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Мультсериал "СИмпсоны" выходит на экраны по всему миру уже 30 летМультсериал "СИмпсоны" выходит на экраны по всему миру уже 30 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эре "Симпсонов", возможно, скоро настанет конец. Культовый мультсериал оказался под угрозой закрытия после 30 лет существования. Об этом сообщила актриса Ярдли Смит, озвучивающая Лизу Симпсон.

По ее словам, кинокомпания Fox 2000 продлила недавно сериал еще на два сезона до 2021 года. Но сейчас киностудию поглотил один из крупнейших конгломератов Disney, который может посчитать, что мультфильм, часто содержащий острую сатиру на события, происходящие в США, не подходит для семейного просмотр, пишет The Sun

В этом случае, либо создатели мультфильма пойдут на компромисс и согласятся изменить концепцию сериала, либо его просто закроют.

"Мне кажется, но я могу быть неправа, что они скорее закроют его, чем изменят", — сказала Смит.

Компания Disney еще не озвучила свои планы на "Симпсонов". Однако в начале этого года из эфира полностью убрали классический эпизод, в котором прозвучал голос Майкла Джексона, после скандала связанного с выходом документального фильма "Покидая Неверленд".

О том, что Disney покупает 21st Century Fox стало известно в декабре 2017 года. А недавно компания объявила, что закроет Fox 2000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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