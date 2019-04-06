Минкульт предлагает вернуть спиртные напитки в учреждения культуры
Министерство культуры выступило с инициативой позволить учреждениям культуры продавать спиртные напитки в своих зданиях. Как пояснили в ведомстве, существующие в настоящее время ограничения "ущемляют права организаций культуры и их посетителей".
Разработанный Минкультом проект опубликован на портале нормативных и правовых актов.
В соответствии с действующим законом продажа алкоголь разрешается только в парках, концертных и театральных залах.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что безработный житель Воронежа, выпив 100 грамм водки в буфете Третьяковской галереи, вошел в "репинский" зал, когда смотрители уже обходили музей перед закрытием, схватил стойку ограждения и ударил ей по стеклу на картине. Осколки прорвали полотно в трех местах. Вандала задержала охрана музея, после чего передала его полиции.
Задержан вандал, повредивший картину в Третьяковке.
ИСТОЧНИК KP.RU