В иранском парламенте заявили, что армию США могут приравнять к ИГ*
Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише заявил, что американские вооруженные силы могут быть внесены в иранский "черный список", где уже есть террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России).
Это произойдет, если США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в перечень террористических организаций.
"Если КСИР внесут в американский список террористических групп, мы поместим вооруженные силы этой страны в террористический черный список наряду с "Исламским государством"*", - сказал Фалахатпише, передает агентство Mehr.
Ранее газета Wall Street Journal писала со ссылкой на свои источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует внести КСИР в число террористических организаций.
* Террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России.
ИСТОЧНИК KP.RU