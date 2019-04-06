В иранском парламенте заявили, что армию США могут приравнять к ИГ*

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-06T16:53:21+03:00

Иран может приравнять армию США к ИГ* Фото: REUTERS

Это может произойти, если Вашингтон внесет Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций

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Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише заявил, что американские вооруженные силы могут быть внесены в иранский "черный список", где уже есть террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России).

Это произойдет, если США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в перечень террористических организаций.

"Если КСИР внесут в американский список террористических групп, мы поместим вооруженные силы этой страны в террористический черный список наряду с "Исламским государством"*", - сказал Фалахатпише, передает агентство Mehr.

Ранее газета Wall Street Journal писала со ссылкой на свои источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует внести КСИР в число террористических организаций.

* Террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России.

ИСТОЧНИК KP.RU