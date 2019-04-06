МЧС: падение метеорита в Красноярском крае не зафиксировано

СЕГОДНЯ 23:02 2019-04-06T23:02:48+03:00

По данным ведомства, жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает

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В пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю заявили, что падение метеорита в этом регионе не зафиксировано.

Ранее очевидцы сообщили о падении метеорита на территории Красноярского края. По словам жителей, в 19:00 по местному времени (15:00 мск) в небе над Красноярском был замечен некий сверкающий объект. Некоторые из водителей сняли его на видеорегистратор.

"В МЧС по космическому мониторингу ничего не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в ГУ МЧС отметили, что угрозы жителям и объектам инфраструктуры нет.

Как сообщала "КП-Красноярск", очевидцы описывали яркий шар, который летел с большой скоростью параллельно земле. Отмечалось, что объект видели во всех концах Красноярска, а также в других городах края: в Лесосибирске и Железногорске. Объект направлялся с севера, в сторону правого берега Енисея.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701630" frameborder="0"></iframe> Метеорит в Красноярском крае.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU