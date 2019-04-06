Нетаньяху пообещал аннексировать еврейские поселения на Западном берегу Иордана

СЕГОДНЯ 23:40 2019-04-06T23:40:28+03:00

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Израиль распространит свой суверинитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан. Такое заявление сделал в субботу в эфире 12-го канала израильского телевидения премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я не буду делить Иерусалим и не буду искоренять любые поселения на территории к западу от реки Иордан. Мы перейдем к следующему этапу. Да, я собираюсь распространить суверенитет, и я не делаю различий между блоками поселений и отдельными поселениями”, - сказал Нетаньяху в интервью.

Напомним, что резолюция 2334 Совет Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, израильское правительство ранее отказалось выполнять положения документа.

Западный берег реки Иордан - регион, который наряду с территорией сектора Газа является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. Треть территории региона контролирует Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU