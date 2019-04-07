МИД Венгрии вызвал посла Украины в стране

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-07T11:12:47+03:00

Причиной этому стал отказ во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену

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Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непол. Об этом сообщает румынское агентство Agerpres.

По его данным, причиной вызова посла стал отказ украинских властей во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Целью его визита на Украину было участие в праздновании 30-летия организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде.

Сам Келемен в своем Facebook заявил, что ему запретили въезд на территорию Украины до 2020 года без объяснения причины. "Мне просто сказали, что я не могу въехать в страну", - написал он. В МИД Венгрии, в свою очередь, назвали случившееся "неприемлемым".

Отношения между Киевом и Будапештом ухудшились на фоне принятия украинскими властями закона об образовании, который, в частности, сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств. Помимо властей Венгрии, недовольство новым законом выразили власти Румынии и России.

ИСТОЧНИК KP.RU