МИД Венгрии вызвал посла Украины в стране
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непол. Об этом сообщает румынское агентство Agerpres.
По его данным, причиной вызова посла стал отказ украинских властей во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Целью его визита на Украину было участие в праздновании 30-летия организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде.
Сам Келемен в своем Facebook заявил, что ему запретили въезд на территорию Украины до 2020 года без объяснения причины. "Мне просто сказали, что я не могу въехать в страну", - написал он. В МИД Венгрии, в свою очередь, назвали случившееся "неприемлемым".
Отношения между Киевом и Будапештом ухудшились на фоне принятия украинскими властями закона об образовании, который, в частности, сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств. Помимо властей Венгрии, недовольство новым законом выразили власти Румынии и России.
ИСТОЧНИК KP.RU