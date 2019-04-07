СЕГОДНЯ 18:37 2019-04-07T18:37:07+03:00

Как стало известно, артистку госпитализировали в одну из московских клиник

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В воскресенье, 7 апреля, появилась информация о том, что актриса Алла Демидова попала в больницу. Как уточнили в театральном центре «Гоголь-центр», артистку госпитализировали в одну из московских клиник.

Также в театре отметили, что спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием Демидовой, запланированный на 7 апреля, пришлось перенести на 22 июня.

«В связи с плохим самочувствием актрисы мы переносим сегодняшний спектакль "Ахматова. Поэма без героя" на 22 июня. Все билеты действительны на 22 июня», - говорится на странице «Гоголь-центра» в Facebook. При этом администрация театра принесла своим зрителям извинения за доставленные неудобства.

Кстати, напомним, какое-то время назад ряд СМИ сообщил о срочной госпитализации Аллы Демидовой. Тогда причиной называли «значительное ухудшение состояния здоровья актрисы на фоне самостоятельного лечения от простуды.» Однако «КП» дозвонилась народной артистке, и та информацию о своем плохом самочувствии опровергла.

ИСТОЧНИК KP.RU