2019-04-08T11:26:32+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали слова Ягланда о членстве России в СЕ

Сенатор Владимир Джабаров считает, что Совет Европы должен пересмотреть свое отношение к нашей стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото Фото ИТАР-ТАСС Антон НоводережкинПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото Фото ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин
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Значение Совета Европы и его парламентской ассамблеи в современном мире значительно сократилось, поскольку нормы международного права постоянно нарушаются, а отношения между странами строятся с позиции силы.

Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что выход России из организации может стать настоящим "потрясением".

"За последние годы Совет Европы превратился в площадку оголтелой русофобии, поэтому, откровенно говоря, было непонятно, зачем мы туда ездим вообще (я имею в виду ПАСЕ). Постоянные ограничения и воспитание России по любому поводу — это тоже вело к тому, что там, кроме безосновательной критики, ждать нечего", - сказал сенатор.

Он напомнил, что Москва неоднократно требовала равных прав для всех участников ассамблеи и пересмотра своего отношения, конкретно, к нашей стране. На площадке той же ОБСЕ можно обсуждать любые вопросы без ограничений, а СЕ своим "недемократичным регламентом" делает эту структуру невостребованной, сказал Джабаров в интервью телеканалу RT.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению Ягланда, Совет Европы остается единственной точкой пересечения России и Запада

ИСТОЧНИК KP.RU

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