В Совфеде прокомментировали слова Ягланда о членстве России в СЕ
Значение Совета Европы и его парламентской ассамблеи в современном мире значительно сократилось, поскольку нормы международного права постоянно нарушаются, а отношения между странами строятся с позиции силы.
Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что выход России из организации может стать настоящим "потрясением".
"За последние годы Совет Европы превратился в площадку оголтелой русофобии, поэтому, откровенно говоря, было непонятно, зачем мы туда ездим вообще (я имею в виду ПАСЕ). Постоянные ограничения и воспитание России по любому поводу — это тоже вело к тому, что там, кроме безосновательной критики, ждать нечего", - сказал сенатор.
Он напомнил, что Москва неоднократно требовала равных прав для всех участников ассамблеи и пересмотра своего отношения, конкретно, к нашей стране. На площадке той же ОБСЕ можно обсуждать любые вопросы без ограничений, а СЕ своим "недемократичным регламентом" делает эту структуру невостребованной, сказал Джабаров в интервью телеканалу RT.
Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению Ягланда, Совет Европы остается единственной точкой пересечения России и Запада
ИСТОЧНИК KP.RU