Мосгорсуд отменил домашний арест Кириллу Серебренникову

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-08T12:27:56+03:00

Меру пресечения изменили на подписку о невыезде

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Мосгорсуд отменил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Аналогичное решение суд вынес в отношении продюсера Юрия Итина и бывшего сотрудника Министерства культуры России Софьи Апфельбаум, которые также являются фигурантами дела «Седьмой студии».

«Постановление суда первой инстанции изменить, жалобу защиты удовлетворить», - огласила решение судья.

Напомним, что 2 апреля Мещанский суд Москвы в очередной раз продлил срок домашнего ареста режиссеру. Сайт kp.ru писал о том, что государственное обвинение запросило продление домашнего ареста для фигурантов дела «Седьмой студии». По версии следствия, именно они организовали хищение 133 миллионов рублей, выделенных министерством культуры России на популяризацию современного искусства.

Режиссер Серебренников находится под стражей с августа 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU