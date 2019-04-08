2019-04-08T13:56:16+03:00
Политика

Тимошенко призвала Раду принять закон об импичменте президента Украины

Также предлагается отменить неприкосновенность всех депутатов и судей и учредить временные следственные комиссии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия ТимошенкоЛидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия ТимошенкоФото: REUTERS
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Верховную раду принять закон об импичменте президента Украины, а также ряд других документов, которые бы усилили контроль парламента над руководством страны. Соответствующее заявление было сделано на заседании согласительного совета.

"Сейчас у нас есть небольшой промежуток времени, и это как раз до завершения второго тура, когда мы можем именно парламентом восстановить Конституцию, восстановить те балансы и противовесы, которые нужны стране", - сказала политик.

Она подчеркнула, что речь идет, прежде всего, о проектах, которые помогут усмирить бесконтрольность любого президента. Среди них закон о временных следственных комиссиях, расследующих факты коррупции среди "верхушек", закон об отзыве с должностей депутатов, а также закон об отмене неприкосновенности всех парламентариев, судей и даже главы государства.

"Именно из-за того, что не все равны перед законом, каждый, кто получает высшую власть, злоупотребляет законом, правами, свободами людей и безнаказанно это делает", - цитирует ТАСС Тимошенко, которая не смогла пройти во второй тур выборов президента Украины 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что еще до проведения голосования лидер "Батькивщины" активно призывала к импичменту Порошенко. Главным аргументом выступало журналистское расследование, согласно которому президент замешан в крупном коррупционном скандале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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