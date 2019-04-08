Россияне могут сделать бесплатную прививку от кори

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-08T14:25:52+03:00

Врачи напоминают, что у восприимчивость к кори у человека очень высокая Фото: Олег УКЛАДОВ

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Россияне не делавшие прививок против кори могут пройти вакцинацию по месту жительства бесплатно до 1 октября.

Отводить детей на предупреждающую болезнь процедуру необходимо в год, к шести годам стоит провести ревакцинацию. Иммунизация взрослых, не имеющих сведений о привиках,проводится в возрасте до 35 лет, для "групп риска" допустимый возраст повышается до 55.

"Сделать прививки против кори в медицинской организации по месту жительства в период с 01.04.2019 по 01.10.2019 может любой гражданин Российской Федерации, не болевший корью, не получивший прививки против кори ранее в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и не имеющий сведений о прививках против кори", - передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Врачи также подмечают, что у восприимчивость к кори у человека очень высокая, один заболевший может заразить до 18 контактирующих с ним людей, передается вирус воздушно-капельным путем. Важно помнить, что это совсем не легкая болезнь, осложнения в виде отита, гайморита, пневмонии и прочих воспалительных заболеваний возникают у каждого пятнадцатого заразившегося корью. Медики настаивают - проводить профилактику необходимо для вашего здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU