Дмитрий Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового Кодекса об административных нарушениях

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-08T18:22:01+03:00

Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового Кодекса об административных нарушениях. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАСС.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и утвердить ее состав. Распоряжение премьер-министра опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать межведомственную рабочую группу по подготовке нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и утвердить ее состав", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, возглавит межведомственную рабочую группу заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко. В рабочую группу также вошли заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Евгений Забарчук, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, директор ФССП Дмитрий Аристов, руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, замглавы МВД РФ Игорь Зубов, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава СПЧ Михаил Федотов (по согласованию).

Напомним, глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Целью данного преобразования должны стать активизация правового регулирования в области административной ответственности, а также его систематизация.

ИСТОЧНИК KP.RU