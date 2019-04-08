2019-04-08T21:17:26+03:00
В мире

Трамп уволил главу Секретной службы США

Между тем пока Рэндольф Аллес продолжает занимать свой пост
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В понедельник, 8 апреля, появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп уволил главу американской Секретной службы Рэндольфа Аллеса.

По некоторым данным, глава Соединенных Штатов уже попросил исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни оформить отставку Аллеса. Между тем пока отставной генерал-майор морской пехоты продолжает занимать свой пост, сообщает телеканал CNN.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Рэндольф Аллес возглавил Секретную службу США в конце апреля 2017 года. На эту должность его назначил нынешний американский лидер Дональд Трамп. Стоит отметить, что до этого Аллес исполнял обязанности первого заместителя главы Службы пограничного и таможенного контроля, а еще раньше руководил воздушными и морскими операциями ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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