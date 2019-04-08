Золотовалютные резервы России побили рекорд за последние пять лет

8 Апр 23:52 2019-04-08T23:52:29+03:00

Центробанк за прошлый год нарастил резервы монетарного золота почти на 15%

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В понедельник, 8 апреля, стало известно, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет и составили 487,8 миллиарда долларов. По состоянию на 1 апреля 2014 года эта сумма составляла 486 миллиардов долларов.

Такие данные опубликованы на сайте Центробанка. За минувший год Банк России увеличил резервы монетарного золота почти на 275 тонн — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн), то есть, на 14,9%. Только в декабре ЦБ пополнил золотовалютные резервы на 9,3 тонны.

СПРАВКА «КП»

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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ИСТОЧНИК KP.RU