2019-04-09T07:38:39+03:00
Общество

Погода в Москве на 9 апреля 2019 года ожидается теплая и дождливая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 9 апреля 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Во вторник в столице ожидается теплая, но дождливая погодаВо вторник в столице ожидается теплая, но дождливая погодаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Погода в Москве на 9 апреля 2019 года будет облачная с прояснениями, местами дождь, температура составит до 16 градусов тепла.

Так, согласно данным Гидрометцентра России днем столбики термометров в столице поднимутся до 14 – 16 градусов тепла. Однако уже ближе к ночи ожидается небольшое похолодание, температура опустится до плюс 5 градусов выше ноля.

Потоки южного направления разовьют скорость в районе 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим в Москве во вторник объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление остановится на показателе 745 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье 9 апреля столбики термометров будут находиться в пределах 11-16 градусов выше нуля, ближе к вечеру и ночи, температура опустится до плюс 3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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