Погода в Москве на 9 апреля 2019 года ожидается теплая и дождливая
Погода в Москве на 9 апреля 2019 года будет облачная с прояснениями, местами дождь, температура составит до 16 градусов тепла.
Так, согласно данным Гидрометцентра России днем столбики термометров в столице поднимутся до 14 – 16 градусов тепла. Однако уже ближе к ночи ожидается небольшое похолодание, температура опустится до плюс 5 градусов выше ноля.
Потоки южного направления разовьют скорость в районе 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим в Москве во вторник объявлен желтый уровень опасности.
Атмосферное давление остановится на показателе 745 миллиметра ртутного столба.
В Подмосковье 9 апреля столбики термометров будут находиться в пределах 11-16 градусов выше нуля, ближе к вечеру и ночи, температура опустится до плюс 3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU