В России вырастут штрафы за загрязнение водоемов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-09T12:49:50+03:00

За нарушение водоохранного режима придется заплатить от 30 до 100 тысяч рублей

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В Госдуме поддержали инициативу увеличить штрафы для лиц, которые допускают загрязнение водоемов. За нарушение водоохранного режима должностным лицам придется заплатить 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 100 тысяч рублей.

Этот же документ регламентирует наказание за незаконную добычу песка, гравия, глины и других полезных ископаемых на водных объектах. За данные нарушения должностные лица заплатят 30–40 тысяч рублей, юридические — 100–120 тысяч рублей.

Аналогичные штрафные санкции будут применяться за осуществление молевого сплава древесины либо нарушение установленного порядка очистки водных объектов от древесины и наносов.

За нарушения, которые могут повлечь загрязнение, засорение или истощение водных ресурсов. Или вред водоемам, которые считаются лечебными или относятся к местам массового туризма. Штрафы здесь гораздо выше: должностные лица заплатят минимум 80 тысяч рублей, а юридические 300 тысяч рублей.

- Защита водных ресурсов – это важная задача государства. Действующее сегодня наказание не останавливает недобросовестных предпринимателей. Ужесточение позволит исправить ситуацию, так как люди будут задумываться, - прокомментировал ФАН депутат Сергей Вострецов.

ИСТОЧНИК KP.RU