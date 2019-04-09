Путин предложил шведской хоккейной команде принять участие в играх КХЛ
Президент РФ подчеркнул, что "блестящая шведская сборная по хоккею всегда радует болельщиков во всем мире, при этом объединяя Россию и Швецию в гуманитарном плане"
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Во время пленарного заседания Международного арктического форума российский глава Владимир Путин предложил Швеции поучаствовать в предстоящих играх Континентальной хоккейной лиги.
- Было бы хорошо, если один из ваших клубов принял участие в играх КХЛ, - подчеркнул президент РФ.
Путин также отметил, что "блестящая шведская сборная по хоккею всегда радует болельщиков во всем мире, при этом объединяя Россию и Швецию в гуманитарном плане".
ИСТОЧНИК KP.RU