Путин предложил шведской хоккейной команде принять участие в играх КХЛ

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-09T18:34:00+03:00

Президент РФ подчеркнул, что "блестящая шведская сборная по хоккею всегда радует болельщиков во всем мире, при этом объединяя Россию и Швецию в гуманитарном плане"

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Во время пленарного заседания Международного арктического форума российский глава Владимир Путин предложил Швеции поучаствовать в предстоящих играх Континентальной хоккейной лиги.

- Было бы хорошо, если один из ваших клубов принял участие в играх КХЛ, - подчеркнул президент РФ.

Путин также отметил, что "блестящая шведская сборная по хоккею всегда радует болельщиков во всем мире, при этом объединяя Россию и Швецию в гуманитарном плане".

ИСТОЧНИК KP.RU