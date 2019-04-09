2019-04-09T18:34:00+03:00
Политика

Путин предложил шведской хоккейной команде принять участие в играх КХЛ

Президент РФ подчеркнул, что "блестящая шведская сборная по хоккею всегда радует болельщиков во всем мире, при этом объединяя Россию и Швецию в гуманитарном плане"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во время пленарного заседания Международного арктического форума российский глава Владимир Путин предложил Швеции поучаствовать в предстоящих играх Континентальной хоккейной лиги.

- Было бы хорошо, если один из ваших клубов принял участие в играх КХЛ, - подчеркнул президент РФ.

Путин также отметил, что "блестящая шведская сборная по хоккею всегда радует болельщиков во всем мире, при этом объединяя Россию и Швецию в гуманитарном плане".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума: после принятия закона о устойчивом Рунете интернет не будет работать, как в Китае
В Министерстве финансов США заявили, что Америка и дальше будет применять санкции в отношении России
Трамп подтвердил намерение США ввести новые пошлины на товары из ЕС
Индия закупит дополнительную партию танков Т-90
В Великобритании создадут регулятор, который защитит британцев от онлайн-угроз
Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь»
Временным президентом Алжира утвержден глава верхней палаты парламента
В Китае полностью запретят майнинг криптовалют
Виктора Сухорукова выписали из больницы после травмы, полученной на сцене
Путин призвал страны соблюдать международное право и отказаться от санкций против России
Роскомнадзор готов к работе в рамках закона о защите Рунета
Эксперты усомнились, что у Украины есть ракеты с радиусом поражения до 1 тысячи километров
Эксперт: «США формируют образ врага в лице России у членов НАТО»
Компания SpaceX перенесла первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Японский истребитель F-35A исчез с радаров над Тихим океаном
СБУ проверит данные о финансировании избирательной кампании Зеленского из России
В санатории в макулатуру списали редкие книги 18 века