В Израиле оба главных соперника заявили о победе на парламентских выборах
В Израиле, где во вторник, 8 апреля, проходили парламентские выборы, оба основных соперника – премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые») Бени Ганц – практически одновременно объявили о победе возглавляемых ими политических сил.
«Правый блок во главе с партией «Ликуд» одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие», - написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.
Он добавил, что уже «сегодня вечером» начинает формировать «правое правительство с нашими естественными партнерами».
«Мы победили! Народ Израиля сказал своё слово! На этих выборах есть явный победитель и явный проигравший», - заявил Ганц журналистам.
Между тем, по данным опроса граждан на выходе с избирательных участков, «Бело-голубые» все же немного опережают партию израильского премьера: как подсчитало государственное радио Израиля Kan, блок «Кахоль-Лаван» может рассчитывать на 37 мест в Кнессете, а партия «Ликуд» – на 36. Всего же в однопалатном израильском парламенте 120 кресел. У остальных политических сил, по данным экзитполов, не более восьми мандатов.
ИСТОЧНИК KP.RU