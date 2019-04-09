В Израиле оба главных соперника заявили о победе на парламентских выборах

9 Апр 23:55 2019-04-10T00:06:07+03:00

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В Израиле, где во вторник, 8 апреля, проходили парламентские выборы, оба основных соперника – премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые») Бени Ганц – практически одновременно объявили о победе возглавляемых ими политических сил.

«Правый блок во главе с партией «Ликуд» одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие», - написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.

Он добавил, что уже «сегодня вечером» начинает формировать «правое правительство с нашими естественными партнерами».

«Мы победили! Народ Израиля сказал своё слово! На этих выборах есть явный победитель и явный проигравший», - заявил Ганц журналистам.

Между тем, по данным опроса граждан на выходе с избирательных участков, «Бело-голубые» все же немного опережают партию израильского премьера: как подсчитало государственное радио Израиля Kan, блок «Кахоль-Лаван» может рассчитывать на 37 мест в Кнессете, а партия «Ликуд» – на 36. Всего же в однопалатном израильском парламенте 120 кресел. У остальных политических сил, по данным экзитполов, не более восьми мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU