2019-04-10T07:46:07+03:00
Выборы президента Украины 2019

Экс-премьер Украины считает, что Порошенко нужно уйти в отставку

Николай Азаров уверен в том, что у главы государства нет шансов на честную победу во втором туре президентских выборов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Переизбрание действующего президента Украины Петра Порошенко на второй срок возможно лишь при условии организации массовых фальсификаций, поскольку его соперник, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский имеет гораздо большую народную поддержку. Такую позицию озвучил бывший премьер-министр незалежной Николай Азаров.

"Шансы определяются рейтингами кандидатов. А их даже сравнивать смешно", - сказал политик, уточнив, что поддержка Зеленского в два раза выше.

При этом экс-председатель правительства подчеркнул, "любой нормальный человек" на месте действующего главы государства уже бы просто ушел в отставку.

"Украинцам осточертел Порошенко хуже некуда", - цитирует Азарова газета "Известия".

Сайт kp.ru писал о том, что абсолютное большинство граждан незалежной поддерживают именно Зеленского. При этом для Запада все же предпочтительнее победа Порошенко.

Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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