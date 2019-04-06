Свой «сукин сын» предпочтительнее: почему Запад поддерживает Порошенко

Под разговоры о якобы вмешательстве России в украинские дела и влиянии Москву на выборы президента представители Запада в открытую решили поддержать Порошенко. Причем, особо не стесняясь фактов своего вмешательства и лишь для приличий затушевывая его фразами о необходимости «торжества демократии».

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, например, позволил себе публичную оценку двух кандидатов в президенты.

- Сейчас украинскому народу предстоит сделать выбор. Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину? – сделал он свой вывод после того, как объяснил, что Владимир Зеленский «позиционирует себя противником существующей системы», а Порошенко «много работал и много добился, хотя еще многое надо сделать».

А в Европе, похоже, совсем потеряли берега, встав перед непонятным для них феноменом украинского выбора. Напомним, еще раньше свою поддержку Петру Порошенко выразили глава Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг. А после первого тура замглавы фракции правящего блока партий ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Дэвид Вадефуль поставил украинцам и самому Зеленскому фактически ультиматум.

- Украина не может позволить себе положиться на руководство без опыта в такой ситуации, - заявил он в своем также публичном выступлении и фактически пригрозил. - Есть проблемы в социально-экономической сфере. И все это может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации.

А, кроме того, Зеленский, по мнению немецкого политика, должен в кратчайшие сроки представить Западу свою команду, с перечислением, кто на каком месте будет работать в случае его победы, рассказать главные пункты своей политической и экономической программы, а также объяснить, как он будет бороться с коррупцией. Иначе… В этих словах слышится не железная поступь немецкого вермахта, но не менее железная поступь мировых и западных финансовых институтов, удушающей хваткой держащих своих марионеток за горло. В этих словах слышится и более радикальное: «Саддам должен уйти! Каддафи должен уйти! Асад должен уйти!» Что до недавних пор успешно проходило. И только недавно дало осечку.

Кроме того, сама вскоре уходящая с поста канцлера Германии фрау Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй ту, хоть и со второго места и намерена принять его в ходе визита Порошенко в ФРГ, который начнется 12 апреля. Говорят, что состоится даже торжественный ужин в честь украинского гостя. Но, с закусками или без, встреча Меркель с Порошенко также показывает украинцам, какой их выбор получит одобрение у тех, кто, пусть и в долг, но дает Украине какие-то деньги, кто разрешает их гастарбайтерам работать и зарабатывать на Западе для обеспечения семей на родине, к кому они взывают о помощи.

И в этом случае все прегрешения Порошенко перед своей страной не играют для Запада никакой значительной роли. Да, воровал, бухал, приказывал кровь проливать, но ведь ему отступать некуда, так и будет против России выступать. А в силу ухудшения ситуации на самой Украине перед ним нет никакой альтернативы, отличной от той, чтобы еще больше разжигать антироссийские настроения. Даже воевать попытается, если совсем уж припрет бедного. Как выражался один из американских президентов по поводу карманного латиноамериканского диктатора: «Да, он сукин сын. Но зато он наш сукин сын!»

Вне всяких сомнений, изменить что-либо во внешней политике тому же Зеленскому не дадут ни внешние силы, ни внутриукраинские радикалы-националисты и запрос на русофобство, реально существующий в общественных настроениях. Но новый лидер, новая команда, надо налаживать новые связи, а на это уходит время. Петр Алексеевич со своей командой – давно изученная территория, на которой Запад прекрасно знает, где кого и за что можно ласково или не очень прихватить в случае неповиновения.

А потому Порошенко для них выглядит более предпочтительным вариантом. Но вмешивается в украинские выборы и дела в целом, как вы поняли, и как они утверждают, Москва. Как и в зиму 2013-2014, когда на Майдане перебывали послы практических всех стран Евросоюза и выступали даже министры из этих стран, объясняя, что Европа за майдановцев, но во вмешательстве они же со сцены обвиняли Россию.

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