Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-28T16:41:18+03:00

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко практически поровну разделили второе и третье места

Изменить размер текста: A A

Социологические компании Украины опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост президента страны. Лидером остается шоумен Владимир Зеленский, его поддерживают 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать.

Вторую позицию делят действующих президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, их готовы поддержать по 17% избирателей, сообщает сайт социологической группы «Рейтинг».

При этом каждый шестой из опрошенных социологами еще не определился с выбором кандидата.

«Важно, что больше всего таких среди беднейших избирателей, жителей Центральной и Западной Украины, среди женщин, людей среднего возраста, украиноязычных», - сообщает социологическая группа «Рейтинг».

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. На пост претендуют 39 кандидатов.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выражал беспокойство, что в Незалежной может начаться новый «майдан». Новые народные волнения, по его мнению, возможны в случае массовых фальсификаций.

ИСТОЧНИК KP.RU