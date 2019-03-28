2019-03-28T16:41:18+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко практически поровну разделили второе и третье места
Алия КАМИЕВА
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Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Социологические компании Украины опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост президента страны. Лидером остается шоумен Владимир Зеленский, его поддерживают 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать.

Вторую позицию делят действующих президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, их готовы поддержать по 17% избирателей, сообщает сайт социологической группы «Рейтинг».

При этом каждый шестой из опрошенных социологами еще не определился с выбором кандидата.

«Важно, что больше всего таких среди беднейших избирателей, жителей Центральной и Западной Украины, среди женщин, людей среднего возраста, украиноязычных», - сообщает социологическая группа «Рейтинг».

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. На пост претендуют 39 кандидатов.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выражал беспокойство, что в Незалежной может начаться новый «майдан». Новые народные волнения, по его мнению, возможны в случае массовых фальсификаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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