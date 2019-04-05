На Украине уже не выборы, а цирк с кровью

«Пей, гуляй, две недели отдыхай!»

Политика на Украине окончательно превратились в цирк. Позавчера стало понятно, что нового президента страны будут выбирать на ... стадионе. Такого еще нигде не было. Апогеем всей предвыборной компании решено сделать дебат-шоу кандидатов в президенты на главной арене Украины - стадионе «Олимпийский» 19 апреля, за два дня до голосования.

А кандидаты - Петр Порошенко и Владимир Зеленский - с раннего утра отправились в медцентры. Зачем? Чтобы сдать анализы на наркотики и алкоголь!

Вдумайтесь. Кандидаты в президенты доказывали, что они не алкоголики и не наркоманы.

Это было условием Зеленского. И Порошенко его принял. Хотя все считали, что Петр Алексеевич с его вечным видом «с бодуна» струсит.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

Первым в 8 утра к частной клинике в Киеве подъехал Зеленский. В сопровождении журналистов он чинно проследовал в процедурную, сел в роскошное кресло и закатал рукав. Над ним склонился доктор, оказавшийся ... участником украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф-8» Владиславом Кирякуловым. Так и хочется съязвить:

- Вам какой прожарки?

- Мне - с кровью!

Врач Владислав Кирякулов, бравший кровь для анализа у Зеленского, засветился в популярном кулинарном телешоу.

На сайте клиники сообщается: Кирякулов работает в медучреждении массажистом и доктором по общей гигиене, стаж - 10 лет.

Выйдя на Божий свет слегка утомленный, Зеленский объявил, что результаты будут готовы через 3 дня.

А Порошенко в 9 утра приехал в медпункт того самого стадиона «Олимпийский». В свете фотовспышек уселся на невзрачную кушетку и положил локоть на спинку потрепанного стула. Медики брали кровь стоя! «Мда, вот вам и результат медицинской реформы», - комментировали эту жалкую картину в Интернете.

Через несколько минут по стадиону разнеслось: наркотиков у президента в крови не нашли!

Спустя пару часов не нашли и алкоголь...

Что для многих стало откровением. Как? У Порошенко? Не нашли алкоголь? Да ну!

Петр Порошенко сдал кровь, эта процедура оказалась необходимой для участия в теледебатах.Фото: REUTERS

«А теперь - пей, гуляй, две недели отдыхай!» - смеялись в Интернете. И действительно странно сдавать кровь за 14 дней до баттла. Теперь никто не помешает кандидатам стимулировать себя излишествами. Не веселия ради, а тренировки к дебатам для.

Мэр Киева Владимир Кличко уже засомневался в адекватности самой процедуры: «Если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Если нужен объективный результат, сделайте это в международном антидопинговом агентстве - WADA».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Оба кандидата играют роли

- У Зеленского задача простая. Он - весельчак, но ему нужно показать, что он серьезный политик, - прокомментировал «КП» поведение кандидатов в президенты Украины психолог Александр Невеев. - Как он себе представляет эту роль, так себя и ведет - костюм, галстук, чеканный шаг перед камерой. У Порошенко задача та же, но он не весельчак, он - Пьеро, забитый неудачник. В принципе, классическая для цирковой арены схема. И Зеленскому роль удается лучше.

- То есть их поведение на публике - игра?

- Никакой искренности там нет - совместное творчество и кандидатов, и технологов. На самом деле у Порошенко очень интересный психотип - он очень не любит дискомфорт. Посмотрите на его жизненный путь: женился на богатой министерской дочке, в 90-е годы вовремя подсуетился с бизнесом, потом стал пролезать во власть. Это делалось не потому, что он брутальный и властолюбивый, а чтобы максимально защитить себя от дискомфорта. Но все, что делает Порошенко дискомфорт не снижает, а увеличивает. Отсюда его алкоголизм. Многие алкоголики пьют как раз потому, что им каждую минуту дискомфортно.

- То есть сданные тесты ни о чем нам не скажут?

- Нет. Любой человек, который имел дело с алкоголиками, а я имел, скажет вам, что Порошенко и внешне, и по поведению, и по дребезжанию голоса - типичный, пропитый алкоголик. Ничего удивительного. Он - как бегемот с нежной кожей. Влез туда, где нужно уметь группироваться, отражать сильные и неожиданные удары. А он это не умеет и компенсирует неудачи возлияниями.

- А Зеленский?

- Он совсем другой. Активный, амбициозный, действительно уверенный в себе. Просто потому, что достиг всего сам - за счет актерского мастерства, предпринимательской жилки. У Зеленского - перспективы, у Порошенко - желание защитить себя, а это не позиция лидера.

- А есть ли у Зеленского понимание - что его ждет в случае победы?

- Он понимает, что вокруг него всегда будут профессионалы. Но он, как и большинство жителей Украины, сам заложник той страшной, абсурдной ситуации, в которую загнали страну ее сегодняшние правители. Но перспективы у Зеленского - экспрессивного, пассионарного и удачливого - определенно есть.

От ЦИКа к цирку

Похоже, ни Зеленский, ни Порошенко, ни миллионы украинцев не замечают, что с каждым шоу - действом, в которое они превратили выборы, на второй план отходят действительно важные вещи, о которых стоило бы говорить кандидатам.

Вместо соперничества идей и планов по выводу страны из кризиса, Украина обсуждает, сколько пробирок с кровью сдали кандидаты.

Порошенко их сдал аж 4 штуки! В 2 частные и 2 государственные клиники: накося, мол, Зеленский, выкуси, - говорит целый президент «цэевропейской державы».

Зеленский против Порошенко: Дебаты кандидатов в президенты Украины.

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