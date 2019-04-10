2019-04-10T08:34:05+03:00
Авто

ГИБДД приступила к проверкам автошкол

Теперь администрация образовательных учреждений должна согласовывать с инспекцией образовательные программы
Елена АКИМОВА
Поделиться:
ГИБДД будет проверять работу автошколГИБДД будет проверять работу автошколФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ГИБДД приступила к проверкам автошкол. Соответствующее право инспекция получила совсем недавно (приказ от 7 апреля), теперь руководства автошкол должно согласовывать с инспекцией программу обучения будущих водителей. А еще предъявлять на проверку материально-техническую базу.

На устранение нарушений будет даваться 15-дневный срок. Если решить проблему не удается, то работа по обучению может быть приостановлена на срок до полугода, что равносильно закрытию, уверены эксперты. Пока же статистика удручает: 40 процентов всех автомобильных удостоверений покупаются из-за коррупции.

В автошколах положительно встретили инициативу и тек как это поможет убрать с рынка недобросовестные организации, которые арендуют хорошую базу для оформления лицензии, а потом ведут занятия в тесных подвалах. А вот качество подготовки начинающих водителей от этого вряд ли улучшится, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что сейчас раздачей лицензий автошколам занимается Рособрнадзор, а сотрудники ГИБДД лишь проверяют учебные программы, наличие классов и автодрома. Нововведение не только усилит контроль, но и полностью запретит обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи
Пушков: Украина станет "девочкой для битья" после выхода России из СЕ
В Сеуле допускают проведение новой встречи лидеров Южной Кореи и КНДР
Экс-премьер Украины считает, что Порошенко нужно уйти в отставку
Захарова оценила появление Путина на агитационных билбордах Порошенко
Погода в Москве на 10 апреля 2019 года: воздух прогреется до +13
Замглавы МВБ США подала в отставку вслед за своей начальницей
Россияне назвали сумму дохода, необходимого для достойной жизни
Кокорин попросил журналистов писать, что говорят свидетели, а «не кто во что одет»
Путин в шутку назвал «бандитом» переводчика, исказившего его слова
Далай-лама в Индии попал в больницу
Вооруженные налетчики атаковали самолет в аэропорту Тираны
В Японии нашли обломки пропавшего с радаров истребителя F-35A
Помпео призвал не сравнивать ситуации с Крымом и Голанскими высотами
Президент Исландии решил дальше учить русский
Туск предложил на саммите ЕС обсудить отсрочку Brexit до года
Венесуэла из-за Гуаидо решила выйти из ОАГ
В России могут запретить перевозить более 600 сигарет
В Израиле оба главных соперника заявили о победе на парламентских выборах
Меркель не встретила Мэй, прибывшую в Германию на переговоры по Brexit
Анализ ДНК подтвердил личности погибших при крушении самолета совладелицы S7 в Германии
Скабеева ответила на комментарии украинской делегации в ПАСЕ о "предупреждении"
В штабе Порошенко объяснили появление образа Путина на билбордах в украинских городах
Криминальный авторитет Таро был арестован после освобождения из колонии
Британский парламент отсрочил Brexit до 30 июня
Путин поспорил с главой Финляндии по поводу санкций против России
Боливия и Турция высказались против вмешательства США во внутреннюю политику Венесуэлы
Путин сообщил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть