СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-10T08:34:05+03:00

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ГИБДД приступила к проверкам автошкол. Соответствующее право инспекция получила совсем недавно (приказ от 7 апреля), теперь руководства автошкол должно согласовывать с инспекцией программу обучения будущих водителей. А еще предъявлять на проверку материально-техническую базу.

На устранение нарушений будет даваться 15-дневный срок. Если решить проблему не удается, то работа по обучению может быть приостановлена на срок до полугода, что равносильно закрытию, уверены эксперты. Пока же статистика удручает: 40 процентов всех автомобильных удостоверений покупаются из-за коррупции.

В автошколах положительно встретили инициативу и тек как это поможет убрать с рынка недобросовестные организации, которые арендуют хорошую базу для оформления лицензии, а потом ведут занятия в тесных подвалах. А вот качество подготовки начинающих водителей от этого вряд ли улучшится, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что сейчас раздачей лицензий автошколам занимается Рособрнадзор, а сотрудники ГИБДД лишь проверяют учебные программы, наличие классов и автодрома. Нововведение не только усилит контроль, но и полностью запретит обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU