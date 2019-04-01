ГИБДД планирует ужесточить контроль за автошколами

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-01T11:27:01+03:00

В случае принятия поправок обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках будет запрещено

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция России планирует ужесточить контроль за автошколами. В случае принятия проекта изменения будут внесены в редакцию указа президента РФ от 1998 года, прописывающего полномочия ведомства.

Речь идет о наделении сотрудников ГИБДД правом на проверку соблюдения автошколами требований к учебно-материальной базе и отзыв лицензий в случае выявления нарушений. Также предлагается полностью запретить обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках. Об этом говорится в записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что сейчас раздачей лицензий автошколам занимается Рособрнадзор, а сотрудники ГИБДД лишь проверяют учебные программы, наличие классов и автодрома. Проблема в том, что такие инспекции проводятся исключительно на этапе выдачи документов. Внеплановые проверки не организовываются даже в случае поступления жалоб.

В результате во время инспекции автошколы демонстрируют все необходимую базу, а после получения лицензий разрывают договоры на аренду земли, сокращают парк автомобилей и переводят обучение в онлайн-режим, передает "Ъ" со ссылкой на представителя Госавтоинспекции.

Сайт kp.ru писал о том, что глава ведомства генерал-лейтенант Михаил Черников еще в конце прошлого года предложил полностью переподчинить российские автошколы министерству внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU