Песков прокомментировал предвыборные плакаты Петра Порошенко с изображением Путина

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-10T15:13:45+03:00

По словам представителей предвыборного штаба действующего президента Украины, эти плакаты являются официальной рекламной продукцией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование штабом действующего президента Украины Петра Порошенко изображение Владимира Путина в предвыборных плакатах. Об этом сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Ранее в штабе Петра Порошенко заявили, что плакаты с изображением действующего главы государства и президента России являются официальной рекламной продукцией

"Мы выбираем Путина, ну а украинцы - посмотрим", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.

Ранее в штабе Петра Порошенко заявили, что плакаты с изображением действующего главы государства и президента России являются официальной рекламной продукцией. При этом в штабе отметили, что не считают необходимым согласовывать это с российским лидером; в штабе Порошенко также отметили, что это изображение иллюстрирует способность украинского лидера "смело смотреть в глаза" Путину.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Противником действующего главы государства, который в первом туре набрал 15,95% голосов избирателей, станет Владимир Зеленский, которого поддержали 30,24% украинцев, принявших участие в выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU