2019-04-07T15:59:21+03:00
Выборы президента Украины 2019

ЦИК Украины окончательно подсчитал голоса: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента

Кандидат от партии «Слуга народа» в ходе первого тура набрал – 30,24% голосов, действующий глава государства – 15,95%
Марина ВЕНЦОВА
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ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура президентских выборовЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура президентских выборовФото: REUTERS
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины официально объявила итоги первого тура президентской гонки, который прошел 31 марта. По результатам обработки протоколов, как было объявлено на заседании в воскресенье, глава партии «Слуга народа» и шоумен Владимир Зеленский набрал – 30,24% голосов избирателей, нынешней президент страны Петр Порошенко – 15,95%.

Явка избирателей в ходе первого тура выборов составила 62,8%, передает ТАСС.

С этого момента кандидаты в президенты Украины официально имеют право проводить агитацию перед вторым туром выборов, который запланирован на 21 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве, а также поставил условие сдать кровь на анализы, чтобы убедиться, что в президенты Украины не претендует человек с алкогольной или наркозависимостью.

Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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