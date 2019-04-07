ЦИК Украины окончательно подсчитал голоса: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины официально объявила итоги первого тура президентской гонки, который прошел 31 марта. По результатам обработки протоколов, как было объявлено на заседании в воскресенье, глава партии «Слуга народа» и шоумен Владимир Зеленский набрал – 30,24% голосов избирателей, нынешней президент страны Петр Порошенко – 15,95%.
Явка избирателей в ходе первого тура выборов составила 62,8%, передает ТАСС.
С этого момента кандидаты в президенты Украины официально имеют право проводить агитацию перед вторым туром выборов, который запланирован на 21 апреля.
Ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве, а также поставил условие сдать кровь на анализы, чтобы убедиться, что в президенты Украины не претендует человек с алкогольной или наркозависимостью.
Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU