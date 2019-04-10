Работница ГИБДД четыре года получала зарплату не работая

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-10T13:26:51+03:00

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В Москве девушка, работающая в ГИБДД, в течение четырех лет получала заработную плату, но при этом не выходила на работу.

Сотрудница отделения технического надзора и регистрационное–экзаменационной работы ГИБДД Москвы, Анастасия прекратила выходить на работу, но продолжила получать заработную плату за период с мая 2013 года по ноябрь 2017. За это время она заработала 1 267 303 рубля 27 копеек, сообщили "КП" источники в правоохранительных органах.

Оправдывая отсутствие на рабочем месте, девушка предоставляла поддельные больничные листы. Но спустя четыре года отлаженная схема дала сбой.

В отношении Анастасии возбуждено уголовное дело. На данный момент девушка находится под подпиской о невыезде, ее подозревают в мошенничестве. Известно, что обвиняемая не явилась на допрос и отказывается сотрудничать со следствием.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о женщине, которая работала директором школы в Шахтах и трудоустроила своих родственников. Ее супруг и мать получали заработную плату, но также не работали. За три года они получили 373 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU