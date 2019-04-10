В строительство ГОК на Павловском месторождении вложат 35 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-10T14:03:30+03:00

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Более 35 млрд рублей будет вложено в строительство горно-обогатительного комбината на месторождении свинцово-цинковых руд «Павловское» в Архангельской области. Инвестиционное соглашение между правительством региона и предприятиями-инвесторами было подписано 9 апреля в рамках Международного арктического форума. Свои подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, генеральный директор АО «Первая горнорудная компания» Сергей Незамаев и генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев.

Месторождение «Павловское» на архипелаге Новая Земля будет ежегодно обеспечивать более 3,5 млн тонн руды. Из неё на горно-обогатительном комбинате будет вырабатываться 220 тыс. тонн цинкового и 47 тыс. тонн свинцового концентрата. Чтобы вывозить готовую продукцию, рядом с ГОК будет построен новый порт с грузооборотом около 0,5 млн тонн в год.

После ввода в эксплуатацию комбинат обеспечит повышение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В регионе будет создано порядка 800 новых рабочих мест.

– Реализация проекта на Павловском месторождении будет определять будущее не только Архангельской области, но и страны в целом, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Впечатляют стандарты, с которыми «Атомредметзолото» подходит к его реализации. Особо хочу отметить профессионализм партнеров в решении вопросов, связанных с логистикой, экологией, уровнем взаимодействия с региональной и муниципальной властью. Подписание соглашения позволит развивать сотрудничество на новом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU