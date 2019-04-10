Клиенты «Сбербанк Онлайн» второй раз за неделю жалуются на сбои

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-10T14:43:36+03:00

О проблемах с сервисом заявили более 600 пользователей в столице, Санкт-Петербурге, Казани и других городах

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Клиенты популярного сервиса «Сбербанк Онлайн» второй раз за неделю столкнулись с проблемами при использовании сервиса. Программа дает сбой сразу в нескольких городах страны. Эту информацию подтверждает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Проблемы в Москве начались после полудня 10 апреля. Примерно 600 пользователей получили отказ системы при попытке войти в личный кабинет. Проблемы были не только у москвичей, но и у жителей Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары, Краснодара и Перми.

В соцсетях начали появляться сообщения о проблемах в работе сервиса. В банке быстро отреагировали на информацию и объяснили телеканалу «360», что профильные подразделения работают над устранением неполадок. Проблема должна быть решена в ближайшее время.

А пока сервис будет работать с перебоями, основные сложности возникнут при проведении операций через программу и в устройствах самообслуживания банка.

Это не первый случай за эту неделю, когда пользователи сталкиваются с подобными трудностями. Буквально накануне несколько часов клиенты не могли проводить платежи через приложения и банкоматы, сообщает сайт Дни.ру.

Ранее kp.ru сообщал, что сайт крупнейшего банка висит с утра. Часов в 11 его пресс-служба уже сообщила о технических проблемах, из-за которых «ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк Онлайн" и через устройства самообслуживания банка».

ИСТОЧНИК KP.RU