2019-04-08T13:25:11+03:00
Общество

В работе сервиса "Сбербанк.Онлайн" произошел сбой

Отдельные клиенты могут сталкиваться с проблемами при проведении платежей и переводов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Сбербанк. Онлайн" временно недоступен для ряда клиентов"Сбербанк. Онлайн" временно недоступен для ряда клиентовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сбербанк предупредил клиентов о возможных неполадках в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания. В пресс-службе учреждения заявили, что специалисты уже разбираются с данной проблемой, а потому сервис будет восстановлен в самое ближайшее время.

"В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк Онлайн" и через устройства самообслуживания банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - передает ТАСС со ссылкой на представителя Сбербанка.

Между тем, отдельные клиенты при попытке зайти в приложение все еще видят сообщение: "Система временно недоступна".

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в СМИ появились сообщения о ограничении работы ряда банкоматов данной сети. Так, устройства в столичном регионе якобы отказывались принимать пятитысячные купюры. В самом Сбербанке эти слухи вскоре опровергли - никаких масштабных отключений не производилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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