"Неполадки будут устранены в ближайшее время": Как мы пытались воспользоваться "Сбербанк Онлайн" во время сбоя

«Добрый день, Владимир!», - говорит мне мобильное приложение, но дальше этого дело не идет. «Слишком медленное соединение», сообщает монитор через минуту.

Пытаюсь зайти на сайт — снова неудача. «Непредвиденная ошибка», - признает монитор.

Сайт крупнейшего банка висит с утра. Часов в 11 его пресс-служба уже сообщила о технических проблемах, из-за которых «ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк Онлайн" и через устройства самообслуживания банка».

«Неполадки будут устранены в ближайшее время", - пообещали в пресс-службе Сбербанка, однако на 17.30 сайт по-прежнему висел.

Звоню своему персональному менеджеру/

- Ничего не могу сказать, Владимир, - сокрушается тот. - Позвоните в службу поддержки, может там что-то скажут...

Перезваниваю по указанному номеру.

«Приветствуем вас на выделенной линии поддержки Сбербанк-премьер! - слышу дружелюбный баритон автоответчика. - Сегодня могли возникать трудности со входом в Сбербанк-онлайн».

А дальше ушам своим не верю.

«Сейчас неполадки устранены», - оптимистично сообщает невидимый баритон. Соврамши, получается.

«Сайт висит по всей стране, - сообщили мне в группе поддержки. - Кто-то может войти, кто-то нет, но операции выполнить ни у кого не получается…»

А вот в банкоматах, во всяком случае, московских, операции выполняются, правда иногда с задержкой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сайт Сбербанка заработал после сбоя

Буквально несколько мгновений назад, в 18 часов с минутами удалось пробиться на сайт Сбербанка. Для пробы корреспондент КП зашел в личный кабинет и перекинул сотню-другую с карты на карту, да еще и со счета со свободным остатком (подробности)