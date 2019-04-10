2019-04-10T17:50:34+03:00
Общество

Путин о туристическом сборе в Санкт-Петербурге: «против ничего не имею»

Петербургский губернатор отметил, что таким образом город сможет заработать более 1 миллиарда рублей для реставрации зданий исторического наследия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин о туристическом сборе в Санкт-Петербурге: «против ничего не имею»Путин о туристическом сборе в Санкт-Петербурге: «против ничего не имею»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Президент России Владимир Путин одобрил инициативу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введение туристического сбора с иностранных туристов в размере 100 рублей в сутки.

«Против ничего не имею», - ответил Беглову Путин по поводу предложения о введении туристического сбора.

По итогам встречи с главой государства питерский губернатор сказал, что Путин поддержал инициативу. «Есть поручение Минфину и министерству экономики рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс, чтобы с иностранных туристов брать туристический сбор», - рассказал он.

«Мы поговорили с Минфином и Минэкономразвития... в плане туристического сбора. Это всего-навсего 100 рублей в сутки», - отметил Беглов. По его словам, таким образом Санкт-Петербург сможет заработать более 1 миллиарда рублей для реставрации зданий исторического наследия.

Ранее сайт kp.ru. рассказывал о том, что в сентябре прошлого года в правительстве начали обсуждать возможность дать региональным властям право вводить туристический сбор по собственному желанию. Стоит отметить, что туристический (курортный) сбор существует во многих странах. В России с мая в качестве эксперимента он был введен в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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