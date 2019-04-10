Опубликован трейлер фильма "Король Лев"
На видеохостинге YouTube появился официальный трейлер ремейка мультфильма "Король Лев". Видео было опубликовано на канале студии Walt Disney.
Героями ролика стали персонажи классического "Короля Льва". В частности, на видео попали Муфаса, Симба, Шрам, Тимон и Пумба.
Вышел новый трейлер Короля льва .
Режиссером ремейка мультфильма 1994 года от студии Диснея является Джон Фавро, тогда как в работе над сценарием картины приняли участие Джефф Натансон и Ирен Меччи. Композитором фильма стал Ханс Циммер, который работал над музыкальным сопровождением мультфильма. Персонажей картины озвучили Бейонсе, Дональд Гловер, Билли Айкнер, Сет Роген, Чиветель Эджиофор и другие.
Премьера фильма ожидается 19 июля этого года. Первый трейлер картины, в свою очередь, появился в сети в ноябре прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU