Опубликован трейлер фильма "Король Лев"

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-10T18:00:56+03:00

На видеохостинге YouTube появился официальный трейлер ремейка мультфильма "Король Лев" Фото: кадр с видео

Картина выйдет на экраны 19 июля 2019 года

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На видеохостинге YouTube появился официальный трейлер ремейка мультфильма "Король Лев". Видео было опубликовано на канале студии Walt Disney.

Героями ролика стали персонажи классического "Короля Льва". В частности, на видео попали Муфаса, Симба, Шрам, Тимон и Пумба.

Вышел новый трейлер Короля льва .

Режиссером ремейка мультфильма 1994 года от студии Диснея является Джон Фавро, тогда как в работе над сценарием картины приняли участие Джефф Натансон и Ирен Меччи. Композитором фильма стал Ханс Циммер, который работал над музыкальным сопровождением мультфильма. Персонажей картины озвучили Бейонсе, Дональд Гловер, Билли Айкнер, Сет Роген, Чиветель Эджиофор и другие.

Премьера фильма ожидается 19 июля этого года. Первый трейлер картины, в свою очередь, появился в сети в ноябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU