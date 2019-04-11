2019-04-10T20:54:06+03:00
Наука

Дмитрий Рогозин: заказчики черного пиара против Роскосмоса – бывшие руководители отрасли

Об этом глава госкорпорации рассказал в интервью «Комсомольской правде» [видео]
Александр МИЛКУС
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в студии "Комсомольской правды"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в студии "Комсомольской правды"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что против госкорпорации ведется информационная война.

- Думаю, дело не в организованном враге. Скорее, это дурная привычка к самобичеванию. Мол, нет пророка в своем Отечестве… Все эти стенания: ах, мы тут все профукали, прости нас, Юра… - говорит Дмитрий Олегович.

При этом, Рогозин ссылается на исследования, проведенные пресс-службой Роскосмоса для того, чтобы выяснить откуда идут негативные публикации про российскую ракетно-космическую промышленность.

- Когда полетела «Ангара», тут же подкатили гряземеты и стали поливать… Почему? Я думаю, что на рынке реально могут опасаться этой ракеты. Не сомневаюсь в том, что жесткая конкурентная борьба, цена которой сотни миллионов долларов, стоит того, чтобы заплатить 1 млн. долларов, например, продажной российской прессе, чтобы она поливала всех создателей этой ракеты и саму ракету, - объясняет Рогозин. - К спонсорам чёрного пиара против Роскосмоса и меня лично я бы отнёс некоторых бывших отраслевых руководителей и подрядчиков, которым мы просто не дали воровать. Поверьте мне, я говорю то, о чем имею детальное представление.

Рогозин считает, что с волной негатива нужно бороться всеми законными способами. Так недавно Роскосмос подал в суд иск ряд СМИ за клевету.

- Я назначен президентом возглавлять такую важную отрасль и я не могу на это реагировать спокойно. Я счел необходимым для защиты репутации отрасли с этим фактом бороться, - объясняет Дмитрий Олегович. - Людям, которые интересуются новостями о стране или о российской космонавтике, я порекомендую пользоваться авторитетными источниками. Перепроверять полученную информацию – это два. И третье – обращаться к нам, к нашим новостным ресурсам. Роскосмос, наверное, на сегодня одна из самых, если не самая открытая, корпорация в нашей стране.

Полное интервью главы Роскосмоса читайте тут.

Дмитрий Рогозин: заказчики черного пиара против Роскосмоса – бывшие руководители отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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