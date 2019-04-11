Дмитрий Рогозин: Роскосмос готов развернуть автономную российскую станцию.

СЕГОДНЯ 01:15 2019-04-11T01:18:10+03:00

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После 2025 года американское правительство перестанет финансировать Международную космическую станцию. Все усилия должны быть сосредоточены на возобновлении полетов на Луну. В этой ситуации, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, есть смысл отделить российский сегмент и на его основе строить новую космическую станцию. Уже с другими партнерами.

- Специалисты утверждают, что российский сегмент может быть абсолютно независим от американского, - рассказал Дмитрий Олегович в интервью «Комсомольской правде». – На сегодня есть только одна проблема – энергетику мы получаем от солнечных батарей американского сегмента. Но она будет снята в 2022 году, когда к станции будет пристыкован новый российский научно-энергетический модуль.

По мнению главы Роскосмоса, если Россия грамотно выстроит международное сотрудничество со странами, которые сейчас заинтересовались пилотируемой космонавтикой, продолжать эксплуатацию станции можно будет и после 2025 года. Среди возможных партнеров Рогозин называет Индию, Объединенные Арабские Эмираты. Сотрудничеством в космосе заинтересовался и Египет.

Прежде среди вариантов создания автономной российской космической станции называли возможность отстыковки после 2025 года многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) (должен быть запущен в 2020 году), узлового модуля (запуск в 2021-м) и научно-энергетического модуля (запуск в 2022 году). Однако, из-за того, что в топливных баках МЛМ был обнаружен брак, их заменят на баки от разгонного блока «Фрегат». А эти баки не предусматривают многократного использования. И МЛМ не сможет быть главным управляющим модулем будущей станции. Поэтому и вернулись к варианту отстыковки от МКС всего российского сегмента, включая служебный модуль «Заря», находящийся уже сейчас на орбите почти 20 лет.

- Станция на околоземной орбите тоже крайне важна. Это полигон для новых экспериментов, которые сейчас должны быть подчинены одной главной идее – созданию технологий пребывания человека вдали от Земли, - объясняет Дмитрий Рогозин. - Нам необходимо отработать технологии, которые позволят обеспечивать полноценную работу человека без постоянной подпитки со стороны Земли, как сейчас происходит. Надо сделать так, чтобы была как можно более высокая регенерация всего того, что потребно на дальней орбите. Начиная от возможности на 3D принтерах выращивать какие-то детали в случае, если что-то сломалось на станции, выращивать продукты питания, регенерировать воздух, воду…

Однако, глава Роскосмоса не исключает возможности продолжить совместную работу с NASA на МКС и после 2025 года.

- Мои переговоры с руководством агентства говорят о том, что насовцы сами-то не хотели бы прекращения работы станции, - объясняет Рогозин. – Да, там есть определенное политическое давление. Но профессионалы, которые занимаются космосом, прекрасно понимают потребность друг в друге.

Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина «Комсомольской правде».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702368" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Рогозин: Роскосмос готов развернуть автономную российскую станцию.

ИСТОЧНИК KP.RU