Небензя не позволил ограничить по времени свое выступление в СБ ООН

СЕГОДНЯ 00:12 2019-04-11T00:17:36+03:00

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 10 апреля не позволил ограничить свое выступление в Совете Безопасности ООН по времени с помощью песочных часов. Дипломат жестко пресек попытку постпреда Германии Кристофа Хойсгена прервать его выступление.

Глава немецкой делегации на правах председателя объявил, что всегда закрытые шторы зала Совета Безопасности теперь откроют, а рядом с местом председателя поставят песочные часы, которые отсчитывают чуть более 5 минут - рекомендуемое время выступление глав делегаций.

"Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно", - цитирует слова Небензи РИА Новости.

В среду СБ ООН обсуждал ситуацию в Венесуэле. В заседании принял участие вице-президент США Майкл Пенс. Хойсген предоставил слово Небензе сразу после речи Пенса. Российский дипломат призвал Вашингтон признать за народом Венесуэлы право самостоятельно определять свою судьбу и не вмешиваться в дела страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США, Евросоюз и ряд стран Латинской Америки признали оппозиционера временным главой государства. Поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро выразили Россия, Китай и Турция.

Вашингтон потребовал Мадуро уйди в отставку и 28 января введели санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA и заблокировали ее активы на семь миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU