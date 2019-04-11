2019-04-11T00:17:36+03:00
Политика

Небензя не позволил ограничить по времени свое выступление в СБ ООН

Ранее постпред Германии на правах председателя органа попытался ввести новшества в ход обсуждений
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Постоянный представитель России при ООН Василий НебензяПостоянный представитель России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 10 апреля не позволил ограничить свое выступление в Совете Безопасности ООН по времени с помощью песочных часов. Дипломат жестко пресек попытку постпреда Германии Кристофа Хойсгена прервать его выступление.

Глава немецкой делегации на правах председателя объявил, что всегда закрытые шторы зала Совета Безопасности теперь откроют, а рядом с местом председателя поставят песочные часы, которые отсчитывают чуть более 5 минут - рекомендуемое время выступление глав делегаций.

"Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно", - цитирует слова Небензи РИА Новости.

В среду СБ ООН обсуждал ситуацию в Венесуэле. В заседании принял участие вице-президент США Майкл Пенс. Хойсген предоставил слово Небензе сразу после речи Пенса. Российский дипломат призвал Вашингтон признать за народом Венесуэлы право самостоятельно определять свою судьбу и не вмешиваться в дела страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США, Евросоюз и ряд стран Латинской Америки признали оппозиционера временным главой государства. Поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро выразили Россия, Китай и Турция.

Вашингтон потребовал Мадуро уйди в отставку и 28 января введели санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA и заблокировали ее активы на семь миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в нарушении обязательств в отношении дипломатов
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: экипаж превратит МКС в тестовую лабораторию
Дмитрий Рогозин: Роскосмос готов развернуть автономную российскую станцию
В Китае шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Дмитрий Рогозин: деньги, полученные за полеты астронавтов на «Союзах» расходовались неэффективно
Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы
Дмитрий Рогозин: туристы заинтересовались полетами на «Союзах» после аварии 11 октября 2018 года
В Роскосмосе заработал телефон доверия
Дмитрий Рогозин: заказчики черного пиара против Роскосмоса – бывшие руководители отрасли
Умер актер театра «Современник» Геннадий Фролов
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
Правительство национального согласия опровергло сообщение о сбитом над Триполи самолете
Лидеры израильской оппозиции признали поражение на выборах
Депутаты ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к России назначить собственную делегацию
Помпео заявил, что США не удалось убедить ЕС отказаться от "Северного потока - 2"
Молния ударила в авиалайнер при посадке в "Шереметьеве"
В Киеве обязали НАБУ возбудить уголовное дело против Юрия Луценко
Умерла Герлинда Каснер - мать канцлера Германии Ангелы Меркель
В День космонавтики однофамильцы Гагарина смогут бесплатно отметить праздник на ВДНХ
Трамп станет дедушкой в десятый раз в августе 2019 года
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Порошенко сдал анализы экспертам VADA
В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости
У берегов Анталии нашли одно из самых древних торговых судов с 1,5 тонны медных слитков
Басманный суд арестовал имущество Абызова