Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Об этом сообщил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
По его словам, Минфин США заблокировал активы компании на семь миллиардов долларов. Он заявил, что Вашингтон призывает военных и силы безопасности Венесуэлы признать переход власти в стране.
В свою очередь, министр финансов Стивен Мнучин предупредил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей, передает РИА Новости.
PDVSA - государственная нефтегазовая компания Венесуэлы .
Как ранее сообщал сайт kp.ru, лидер оппозиции, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, Хуан Гуайдо обратился 28 января к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой не возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 31 тонну золота, которое хранится в Банке Англии.