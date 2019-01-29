2019-01-29T00:09:36+03:00
Политика

Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы

Минфин США грозит также наказанием за покупку венесуэльской нефти
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр финансов США Стивен Мнучин и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Белом домеМинистр финансов США Стивен Мнучин и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Белом домеФото: REUTERS
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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Об этом сообщил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Минфин США заблокировал активы компании на семь миллиардов долларов. Он заявил, что Вашингтон призывает военных и силы безопасности Венесуэлы признать переход власти в стране.

В свою очередь, министр финансов Стивен Мнучин предупредил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей, передает РИА Новости.

PDVSA - государственная нефтегазовая компания Венесуэлы .

Как ранее сообщал сайт kp.ru, лидер оппозиции, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, Хуан Гуайдо обратился 28 января к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой не возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 31 тонну золота, которое хранится в Банке Англии.

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