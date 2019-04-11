В Японии открылась станция без входа и выхода

СЕГОДНЯ 06:17 2019-04-11T06:19:55+03:00

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Руководство железной дороги Нишигива префектуры Ямагути на юге Японии решило сделать приятное своим клиентам и открыло необычную станцию. Для путешественников построили платформу, на которую можно выйти и зайти только из вагона.

Станция не имеет входа и выхода. Но, дело в том, что эта остановка с навесом расположена над рекой Нишики в самом живописном ее месте, окруженном поросшими густым лесом горами, сообщает Daily Mail.

Состав перед этой станцией проходит по тоннелю. Желающие пассажиры поезда во время десятиминутной остановки могут выйти на платформу, подышать воздухом, полюбоваться видом и сделать памятные фото.

Станция начала работать месяц назад, но благодаря соцсетям, известна уже далеко за пределами Японии. Железнодорожники предупреждают путешественников, если они хотят побывать там, расписание движения поездов лучше узнать заблаговременно. Дело в том, что время работы станции ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU