2019-04-11T07:15:42+03:00
Звезды

Апрель объявлен в Нью-Йорке месяцем русско-американской истории

Соответствующий указ подписал губернатор штата
Алексей ОСИПОВ
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Манифесты Ассамблеи и Сената штата Нью-Йорк об объявлении апреля Месяцем русско-американской историиМанифесты Ассамблеи и Сената штата Нью-Йорк об объявлении апреля Месяцем русско-американской историиФото: Алексей ОСИПОВ
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал документ, согласно которому апрель объявляется месяцем русско-американской истории. Он также поздравил всех русскоязычных жителей штата с этим событием и особо отметил их важную роль в развитие экономики и культуры всей нации.

Предварительно соответствующий манифест был принят обеими палатами парламента штата – Сенатом и Ассамблеей.

Идея проведения Месяца принадлежит коалиции общественных организаций штата во главе с Русско-американским культурным центром «Наследие» (RACH-C).

Впервые Месяц русско-американской истории прошел в штате Нью-Йорк в 2012 году. Все эти годы RACH-C координирует и проводит цикл мероприятий в его рамках.

Члены коалиции были приглашены в зал заседаний Сената, который расположен в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани. Законодатели встретили их овациями и поздравлениями. Неожиданным для всех стало выступление сенатора Рэчел Мэй, произнесшую свою речь по-русски. Как оказалось, одна из самых влиятельных членов парламента штата Нью-Йорк прекрасно владеет русским языком, который она начала изучать в университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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