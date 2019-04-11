2019-04-11T07:42:12+03:00
Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Армия республики пообещала сделать важное заявление
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суданские СМИ сообщают о военном перевороте в странеСуданские СМИ сообщают о военном перевороте в странеФото: REUTERS
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Из Судана поступают многочисленные сообщения о возможном военном перевороте. Ранее утром в четверг, 11 апреля, в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане зашла группа офицеров. Район оцеплен, меры безопасности усилены. Местных жителей попросили не покидать дома без необходимости.

Армия Судана, в свою очередь, пообещала в самое ближайшее время сделать важное заявление. Официальной информации о госперевороте пока не поступало, передает телеканал Al-Hadath.

Напомним, что еще в середине декабря прошлого года в восточноафриканской стране начались массовые волнения. Жители республики оказались недовольны повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также дефицитом продуктов питания. Народ требует смены политической системы и отставки действующего правительства, а также президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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