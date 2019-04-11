Рогозин: планы США по высадке на Луну являются лишь "ширмой"
Планы США по очередной высадке человека на Луну являются политической задачей, направленной на проведение работ по развитию новых сопутствующих технологий, которые можно использовать в военных целях. Такую позицию глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил в большом интервью "Комсомольской правде", приуроченному к Дню космонавтики.
"Я не очень понимаю, если они там были, зачем снова? Повторить подвиг 50-летней давности? В чем прибавленная стоимость? Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским", - сказал гендиректор госкорпорации, отвечая на вопросы нашего обозревателя Александра Милкуса.
Дмитрий Рогозин в студии радио «Комсомольская правда».
При этом он не стал исключать, что американцы хотят провести также некие эксперименты на Луне, например, в условиях повышенной радиации или малой гравитации. Результаты таких исследований также могут представлять интерес для военных.
Россия же, по словам Рогозина, пока сосредоточена на исследованиях в рамках низкой околоземной орбиты и созданию технологий пребывания человека вдали от Земли. Речь идет как о возможностях производства каких-то отдельных деталей с помощью 3D-принтера, так и о регенерации воды с воздухом.
ИСТОЧНИК KP.RU