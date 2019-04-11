2019-04-11T12:25:23+03:00
Политика

Рогозин: планы США по высадке на Луну являются лишь "ширмой"

Глава "Роскосмоса" рассказал "КП" о том, почему американцы вновь рвутся к спутнику Земли [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в студии Радио "Комсомольская правда"Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в студии Радио "Комсомольская правда"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Планы США по очередной высадке человека на Луну являются политической задачей, направленной на проведение работ по развитию новых сопутствующих технологий, которые можно использовать в военных целях. Такую позицию глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин озвучил в большом интервью "Комсомольской правде", приуроченному к Дню космонавтики.

"Я не очень понимаю, если они там были, зачем снова? Повторить подвиг 50-летней давности? В чем прибавленная стоимость? Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским", - сказал гендиректор госкорпорации, отвечая на вопросы нашего обозревателя Александра Милкуса.

Дмитрий Рогозин в студии радио «Комсомольская правда».

При этом он не стал исключать, что американцы хотят провести также некие эксперименты на Луне, например, в условиях повышенной радиации или малой гравитации. Результаты таких исследований также могут представлять интерес для военных.

Россия же, по словам Рогозина, пока сосредоточена на исследованиях в рамках низкой околоземной орбиты и созданию технологий пребывания человека вдали от Земли. Речь идет как о возможностях производства каких-то отдельных деталей с помощью 3D-принтера, так и о регенерации воды с воздухом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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