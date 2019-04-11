Представитель Далай-Ламы рассказал о состоянии духовного лидера

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-11T15:29:12+03:00

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Представитель Далай-ламы XIV успокоил мировую общественность и заверил, что духовный лидер чувствует себя хорошо. И хотя он до сих пор находится в больнице, уже совсем скоро его могут выписать.

«Он все еще принимает лекарства, но с ним все хорошо, его собираются выписывать. Мы постараемся завтра его забрать», — цитирует личного секретаря Далай-Ламы сайт «Свободная пресса».

Напомним, ранее стало известно, что духовный лидер буддистов Тибета был госпитализирован в больницу в Нью-Дели с легочной инфекцией. Во время во время пребывания в Дхарамсале он почувствовал недомогание, и его представители приняли решение отправить его в больницу.

Однако у учетом того, что заболевание оказалось не серьезным, 83-летний Далай-Лама решил не терять зря время и начал принимать у себя посетителей, а также продолжил управлять всеми делами и давать указания своему секретарю, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU