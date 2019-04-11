В Москве троллейбус сбил семилетнюю девочку на самокате

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-11T15:39:24+03:00

С потеплением в Москве на дорогах появились сотни тысяч модных нынче у детей и взрослых самокатов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария с участием ребенка произошла в двенадцатом часу дня четверга, 11 апреля, на улице Молостовых на востоке Москвы. Девочка на самокате пересекала проезжую часть и попала под колеса троллейбуса. Все произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Она просто рванула под колеса. Водитель троллейбуса даже отреагировать не успел. Ей очень повезло, что ехал он медленно, - рассказала "КП" очевидец Елена Маслова.

Прохожие вызвали службу спасения и полицию.

- С места ДТП семилетняя пешеход была госпитализирована. Использовался вертолет санавиации, - сообщили "КП" в УГИБДД УМВД РФ по Москве.

По предварительным данным, жизни ребенка ничто не угрожает. У девочки переломы и сотрясение мозга. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Водитель троллейбуса сейчас дает объяснения. Никто из пассажиров в результате резкого торможения не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU