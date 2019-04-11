Тереза Мэй приветствовала новость о задержании Ассанжа

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-11T16:46:28+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала новость о задержании британскими правоохранительными органами основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и поблагодарила власти Эквадора за содействие, которые отказали журналисту в дальнейшем предоставлении убежища.

По словам Мэй, данная ситуация демонстрирует то, что «никто в Великобритании не сможет быть вне закона».

«Теперь это — вопрос применения права, который стоит перед судом» - подчеркнула политик.

В четверг, 11 апреля, Ассанжа был арестован на основании ордера, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года. Задержание журналиста произошло сразу после того, как Эквадор отказал ему в убежище. Его арестовали в эквадорском посольстве в Лондоне, где тот скрывался семь лет от американских властей.Как писал сайт kp.ru, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в домогательствах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала такие действия властей примером того как «Рука "демократии" сжимает горло свободе».

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU